La Darpa veut récupérer des drones en vol réutilisables

La durée de vie théorique d'un Gremlin serait de 20 utilisations, avec des coûts en termes de charge utile et de cellule réduits par rapport aux autres systèmes sans pilote, ainsi que des coûts de maintenance et de cellule également abaissés.

La phase 2 vise à réaliser une conception préliminaire en vue de la réalisation d'un démonstrateur technologique, mais également à développer et procéder aux essais de réduction des risques de chaque système individuel. La phase 3, qui devrait débuter en 2019, verra le développement du démonstrateur technologique ainsi que des essais en vol mettant en oeuvre les lancements et la récupération de plusieurs drones baptisés Gremlins, en l'honneur des diablotins compagnons des pilotes de la Royal Air Force au cours de la Seconde Guerre mondiale.

L'agence en est désormais à la phase 2, dont l'objet est de maturer deux concepts de systèmes permettant "à des porte-avions aériens d'utiliser des drones récupérables qui seraient capables d'emporter différentes charges utiles, ce qui permettrait d'étendre grandement l'autonomie, la flexibilité et le coût des opérations des drones au sein de l'armée américaine", déclare Scott Wierzbanowski, directeur de programme à la Darpa.

Le but du programme est de pouvoir lancer les drones, une fois leur mission terminée de les récupérer par le biais d'un C-130 et de les ramener au sol avant que les mécaniciens ne les préparent pour une nouvelle mission dans les 24 heures.

La Darpa ou agence pour les projets de recherche avancée de défense, vient de terminer la phase 1 de son programme Gremlins. Celui-ci est un concept d'utilisation et de réutilisation de drones, avec lancement et récupération en plein air. La phase 1 visait à établir la faisabilité du concept, avec un minimum de modifications effectuées à l'appareil porteur.

