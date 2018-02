L'US Air Force ne prendra pas le Scorpion pour son initiative OA-X

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Toujours est-il que pour le moment l'US Air Force ne dispose pas de budget dans le cadre de l'acquisition d'une flotte d'OA-X, même si ces derniers permettraient selon le chef d'état major de l'US Air Force, "de soulager les appareils de quatrième et cinquième génération (...) et d'améliorer notre intéropérabilité".

AT-6 et A-29 vont de leur côté participer à la seconde phase d'essais OA-X qui se tiendra de mai à juillet 2018 à Davis-Monthan AFB, dans l'Arizona. Prévue à l'origine sous forme de démonstration dans une zone de combat, cette seconde phase sera focalisée sur la maintenance, les capteurs et le réseautage de données.

Malheureusement pour le Scorpion, ce dernier n'a pas été retenu, l'AT-6 et l'A-29, tous deux turbopropulsés, ont été déclarés comme étant "les appareils d'attaque légers les plus prometteurs", selon la secrétaire à force aérienne des Etats-Unis, Heather Wilson qui n'a pas voulu commenter les raisons pour lesquelles l'appareil de Textron ne connaîtra pas de suite au sein de ce programme.

Le Textron AirLand Scorpion, aux côtés du Beechcraft AT-6 et de l'Embraer/Sierra Nevada A-29, ont participé à une campagne d'évaluation de l'US Air Force, qui a permis d'évaluer l'acquisition potentielle d'appareils d'attaque légers dans le cadre de son initiative OA-X (voir http://www.air-cosmos.com/l-arabie-saoudite-pourrait-acheter-du-scorpion-97905) .

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.