L'Onera dévoile Dragon, concept d'avion de ligne à propulsion distribuée

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cette technologie réduirait de 5 à 10 % la consommation de carburant. Par rapport à un avion de ligne mis en service en 2014, l’intégration de la propulsion électrique distribuée, associée aux évolutions attendues des composants de l’avion à horizon 2035, permettrait de réduire de plus de 25 % la consommation de kérosène pour un vol de 800 nm (1400 km) . Les bénéfices associés à la propulsion électrique seule, se situent entre 5 et 10 %.

En répartissant la poussée via un grand nombre de soufflantes électriques carénées placées sous chaque aile, le rendement propulsif est amélioré. Ces moteurs électriques sont alimentés par de l’électricité produite par des turbines situées à l’arrière de l’appareil.

Dragon est une configuration de recherche qui permet d’évaluer les avantages et inconvénients de la propulsion distribuée pour un avion de ligne , soit 150 passagers et une vitesse de croisière autour de mach 0,8. cette étude permettra de préparer au mieux l’intégration de cette technologie sur un avion futur, à horizon 2035.

L'Onera a dévoilé Dragon, une configuration de recherche qui permet d’évaluer les avantages et inconvénients de la propulsion distribuée pour un avion de ligne de150 passagers et à une vitesse de croisière autour de mach 0,8.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

DEC - Dépôts Electrolytiques et Chimiques

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.