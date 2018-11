L'Iliouchine Il-112V se prépare aux essais en vol

Le premier exemplaire de l'avion de transport léger bimoteur l'Iliouchine Il-112V a quitté la chaîne d'assemblage VASO de Voronej le 27 novembre 2018 et se dirige désormais vers son premier vol. L'Iliouchine Il-112V est destiné à remplacer les vieillissants Antonov An-26 et aura une masse maximale au décollage de 21 t dont une charge utile de 5 t.

Motorisé par deux turbopropulseurs Klimov TB7-117CT, avec une charge utile de 3,5 t, l'Il-112V devrait disposer d'une autonomie de 1 300 nautiques, soit 2 400 km. En dehors du fret, l'Il-112V sera également capable de treansporter jusqu'à 50 passagers ou 26 parachutistes. Actuellement l'appareil a été commandé à 35 exemplaires par la force aérienne russe, qui a par ailleurs une lettre d'intention de commande pour 27 exemplaires supplémentaires.

Les techniciens et ingénieurs de VASO et d'Iliouchine vont réaliser une série d'essais visant à déterminer si l'appareil est prêt ou non pour son premier vol.