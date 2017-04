L'Expedition 51 bientôt au complet

Le Soyouz MS-04 est en route vers la Station spatiale internationale, avec seulement deux cosmonautes à bord.

Deux jours après le cargo ravitailleur Cygnus CRS OA-7 d’Orbital ATK, c'était au tour du Soyouz MS-04 de s'élancer vers l'ISS où séjournent actuellement la première partie de l'Expedition 51, l’Américaine Peggy Whitson (désormais commandant de bord), le Russe Oleg Novitski et le Français Thomas Pesquet .

Lancé depuis Baïkonour, au Kazakhstan, ce 20 avril à 7h13 UTC (9h13, heure de Paris), le vaisseau doit rallier la station en 6 heures (l'amarrage est prévu à 13h23 UTC), réalisant le premier vol direct depuis la mise en service de la version MS, en juillet 2016.

Le Soyouz MS-04 devait initialement décoller le 27 mars. Mais le vaisseau avait été déclaré inapte au vol le 13 janvier et avait été échangé avec la capsule du vol suivant.

A son bord se trouvent seulement deux cosmonautes, le Russe Fiodor Iourtchikhine (58 ans, 5 e vol) et l'Américain Jack Fisher (43 ans, 1 er vol), qui devient ainsi le 550 e sujet de l’espace en 56 ans.

Siège vacant.

Suite à la décision de Roscomos de réduire provisoirement ses équipages, le troisième siège du Soyouz se trouve donc vacant, pour la première fois depuis avril 2003. Mais, en septembre prochain, il sera occupé par Peggy Whitson qui, comme annoncé dans nos colonnes en février (cf. A&C n°2533), ne rentrera pas à bord du MS-03 aux côtés d’Oleg Novitski et de Thomas Pesquet.

L'Américaine de 57 ans bouclera ainsi un troisième séjour orbital de 291 jours, à ajouter aux 376 jours qu’elle avait déjà cumulés, pulvérisant par la même occasion deux records : le plus long séjour féminin sur orbite et le plus grand nombre de jours cumulés dans l’espace par un Américain. Le premier était détenu depuis juin 2015 par l’Italienne Samantha Christoforetti (près de 200 jours), et le second depuis septembre 2016 par Jeff Williams (534 jours).