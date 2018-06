L'Euroflir 410 bientôt qualifiée

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Euroflir 410 a également été sélectionné en 2017 par l'agence de l'OTAN en charge du programme NH90, la NAHEMA, et par Airbus Helicopters. Le système de Safran sera donc proposé sur l'hélicoptère européen pour des machines neuves ou des programmes de modernisation. Ce système devrait équiper notamment les NH90 destinés aux forces spéciales françaises.

L'Euroflir 410 a été dévoilée l'an dernier à l'occasion du salon du Bourget. Il s'agit d'un système regroupant 11 capteurs. Un équipement qui selon Safran n'a pas de concurrent en terme de performances et de compacité. Safran a révélé que l'Euroflir 410 est actuellement en cours de qualification. La production en série du système devrait donc prochainement débuter sur le site de Safran à Dijon. 14 Euroflir 410 doivent être produites pour les Patroller commandés pour l'armée de Terre et qui doivent être livrés à partir de 2019.

A l'occasion des 70 ans de son site de Massy, Safran Electronics & Defense a fait le point sur ses activités. Le site s'oriente autour de trois poles : les calculateurs, l'électronique embarquée et l'optronique. Dans ce domaine, le dernier né de la gamme Safran est l'Euroflir 410 qui équipera le futur système de drone tactique de l'armée de Terre, le Patroller.

