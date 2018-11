L'Embraer KC-390 poursuit ses essais en vue de sa certification militaire

Embraer a réussi les essais de déchargement de troupes, d'évacuation par les portes avant et latérales du biréacteur de transport Embraer KC-390, essais qui ont été réalisés à la base aérienne de Brasília, au Brésil.

Ces essais se sont déroulés dans le cadre de l'obtention de la FOC (Final Operational Capability, capacité opérationnelle finale) qui fait partie du processus de certification militaire de l'appareil, lequel devrait être bouclé au cours du quatrième trimestre 2019.

Les essais de l'Embraer KC-390 ont été soutenus par la force aérienne brésilienne ainsi que l'armée de terre bésilienne et ont été réalisés avec le concours d'environ 370 personnels militaires. L'Embraer KC-390 a reçu sa certification de type de l'Agência Nacional de Aviação Civil le 23 octobre 2018.

Le premier exemplaire de l'Embraer KC-390 produit en série a réalisé son premier vol le 9 octobre 2018, cet appareil a rejoint les deux prototypes consacrés aux essais en vol. L'Embraer KC-390 cumule actuellement 38 lettres d'intention de commande, dont six du Chili, 12 de Colombie, deux de la part de la République tchèque et six autres du Portugal.