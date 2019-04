L'Embraer E195-E2 reçoit sa triple certification de type

C'est au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à São José dos Campos sur le site même d'Embraer le 15 avril 2019 que l'avionneur brésilien a reçu le certificat de type de son E195-E2 en provenance de trois autorités : l'ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil, ou agence brésilienne de l'aviation civile), la FAA et l'AESA. L'Embraer E195-E2 est le plus grand des trois membres de la famille E-Jets E2 et, jusqu'alors, le plus grand appareil commercial réalisé par Embraer.



"Nos essais en vol ont confirmé que l'appareil est meilleur que ne le prévoyaient les estimations. Sa consommation de carburant est de 1,4 % inférieure à ce qui avait été calculé. Si on le compare à l'E195 actuel, L'E195-E2 permettra d'économiser jusqu'à 20 % en termes de coûts de maintenance par siège", a commenté John Slattery, directeur général d'Embraer avions commerciaux.



L'Embraer E195-E2 entrera en service au cours du second semestre 2019 au sein d'Azul Linhas Aéreas Brasileiras. En Espagne, Binter Canarias, recevra également son premier E195-E2 in 2019. Embraer a utilisé deux prototypes au cours de la campagne de certification de l'E195-E2, le premier pour les essais aérodynamiques et performances, le second pour la cabine et la validation des tâches de maintenance.



L'Embraer E195-E2 est motorisé par deux Pratt & Whitney PW1900G, dispose d'une nouvelle voilure, est équipé de CDVE (commandes de vol électriques) ainsi que d'un nouveau train d'atterrissage. En comparaison à la première génération d'E195, 75% des équipements avion sont nouveaux, déclare l'avionneur. L'E195-E2 a trois rangées de sièges. La cabine peut être configurée en 120 sièges deux classes ou jusqu'à 146 sièges une seule et unique classe.