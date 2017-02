L'AW609 se prépare aux essais de givrage

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le quatrième prototype de l'AW609 est quant à lui en cours d'assemblage sur la ligne de Philadelphie, dans le but d'assurer une transition douce avec le premier appareil produit en série, également prévu pour 2018.

Au cours des vols initiaux, l'appareil a réalisé des vols stationnaires et des circuits autour de l'aéroport. Les essais de givrage seront réalisés à Marquette, dans l'état du Michigan, jusqu'à la fin de cet hiver. Ces tests permettront de s'assurer que l'AW609 peut voler en conditions givrantes et atteindre des standards opérationnels qu'aucun autre appareil commercial n'a atteint, selon son constructeur.

L'AW609 devrait débuter incessament sous peu sa campagne d'essais de givrage, en vue de la certification FAA qui reste toujours programmée pour 2018. Le troisième prototype, actuellement basé à Philadelphie, a effectué plusieurs semaines d'essais au sol suivi d'essais en vol qui ont permis de vérifier le bon fonctionnelment des systèmes avionique et autres équipements.

