L'automatisation des taches pilote avance chez Sikorsky

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Aviation légère et d'affaires

La phase 3 vise à poursuivre les essais de l'ALIAS afin de le tester lors de différents évènements imprévus en vol, tout comme la diminution de la charge de travail pilote et son adaptation à différentes missions et appareils.

La filiale de Lockheed Martin propose ainsi un kit installable afin de fournir une automatisation avancée sur les appareils existants, afin de réduire la charge de travail du pilote. Avec Alias, les pilotes peuvent piloter leur machine en utilisant une tablette. Le système de démonstration actuel, qui se connecte aux équipements mécaniques et électriques, s'installe sous le plancher de la cabine des avions et hélicoptères.

Phase 3. La Darpa (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) a confié à Sikorsky la poursuite de ses recherches en matière de d'automatisation de cockpit et plus précisement au niveau de l'ALIAS, acronyme de Aircrew labor in-cockpit automation system (littéralement : système d'automatisation des taches pilote dans le cockpit).

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.