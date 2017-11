L'Allemagne demande le prix et la disponibilité du F-35

L'Allemagne veut trouver un successeur à sa flotte de Tornado, qui partira à la retraite en 2030. Le F-35 est outre-Rhin le candidat favori.

L'Allemagne a formalisé une demande de prix et de disponibilité du F-35 au gouvernement américain. C'est lors de la conférence internationale sur les chasseurs, qui s'est tenue à Berlin cette semaine, que le commandant en chef des forces aériennes allemandes, le generalleutant (lieutenant général) Karl Muellner a déclaré que la Luftwaffe cherche un successeur pour sa flotte de Tornado.

Avec ces derniers qui seront mis à la retraite en 2030, l'appareil qui succédera aux Tornado devra entrer en service en 2025. En dehors du F-35, qui reste le favori, plusieurs autres appareils sont considérés parmi lesquels le F-15 Strike Eagle, le F/A-18 Super Hornet, ainsi que la version tranche 4 de l'Eurofighter.

Les missions dédiées à ce futur appareil seraient celles de supériorté aérienne, de soutien aérien rapproché, de suppression des défenses aériennes ennemies, de reconnaissance tactique, de guerre électronique et de dissuasion nucléaire.

Pour l'officier supérieur de l'armée de l'air allemande, l'achat de F-35 par le gouvernement d'outre-Rhin n'est pas en opposition avec le développement franco-allemand d'un nouvel avion de combat (http://www.air-cosmos.com/airbus-presente-sa-vision-du-systeme-de-combat-aerien-du-futur-102809). "Ce dernier est un projet à beaucoup plus long terme qui vise à remplacer l'Eurofighter à partir de 2045, avec un appareil de génération 5 plus, offrant beaucoup plus d'automatismes, utilisant l'intelligence artificielle", a t-il précisé en ajoutant que le savoir-faire industiel ainsi que les emplois dans le domaine aéronautique doivent être conservés en Europe.