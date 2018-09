L'AG600 aux essais sur eau

L'hydravion chinois AG600 a débuté ses essais de taxiage sur eau à basse vitesse le 30 août 2018 effectués dans le réservoir de Zhanghe, un lac situé dans la province de Hubei, au centre de la Chine.

But de la manoeuvre : s'assurer que la cellule et notamment le fuselage sont bien étanches et contrôler la bonne réaction des commandes et des indications des instruments en environnement marin. Ces essais précèdent celui du premier décollage, ou plutôt premier déjaugeage.

Ce premier déjaugeage n'a pas encore été programmé, mais selon Avic, il devrait se produire avant la fin de l'année 2018. L'appareil a effectué son premier décollage depuis la piste de l'aéroport de Zhuhai en décembre 2017. Motorisé par quatre turbopropulseurs Dongan WJ-6, l'AG600 a une masse maximale au décollage de 53,5 t.

L'AG600 est destiné à une variété de missions parmi lesquelles figurent celles du domaine parapublic, notamment de la recherche et sauvetage ainsi que du transport. L'appareil pourra également être employé en qualité de bombardier d'eau.