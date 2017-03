L'A321neo motorisé par deux Leap-1A reçoit sa certification de type

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La famille A320neo cumule actuellement plus de 5 000 commandes de la part de 92 clients.

Le certificat de type de l'Aesa a été signé par Trevor Woods, directeur de certification et Michael Kaszycki, de la FAA, qui ont remis les deux documents à Klaus Roewe, directeur du programme famille A320, ainsi qu'à Pierre-Henri Brousse, ingénieur en chef du programme famille A320.

L'appareil, quatrième membre de la famille Neo certifié au cours de ces 15 derniers mois, a ainsi effectué plus de 400 heures de vol en plus de 160 vols. Désormais, les compagnies aériennes auront le choix entre deux versions de l'A321neo : celle équipée de moteurs CFM Leap-1A ou celle équipée de Pratt & Whitney PW1100G-JM.

C'est à la suite d'un programme d'essais en vol aussi rigoureux que complet que l'Airbus A321neo, motorisé par une paire de turboréacteurs double flux CFM Leap-1A, a reçu sa certification de type de l'AESA et de la FAA.

