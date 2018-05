Karem dévoile son ADAVe à son tour

Et de deux. Après Embraer et sa filiale Embraer X, c'est au tour de Karem (Abe Karem est à l"origine du MQ-1 Predator) de dévoiler son projet d'ADAVe, ou aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique.

Baptisé Butterfly (papillon), l'aéronef est un quadrirotor (ceux-ci sont d'ailleurs à vitesse variable) dont la technologie est étroitement dérivée du programme FVL (Furture Vertical Lift, le programme de remplacement des UH-60 et autres Apache, Chinook et Kiowa au sein de l'US Army).

Selon Karem, les rotors de grande dimensions permettent un vol plus sécurisant et surtout un volume sonore abaissé par rapport à la concurrence, la clé pour une acception de la part du public d'un trafic aérien urbain électrique élevé au-dessus des méga-métropoles.

Le constructeur avance également une consommation d'énergie moindre grâce à une vitesse de rotation rotor plus basse.