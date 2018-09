Jetcopter va tester son concept de propulsion ADAV

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Aviation légère et d'affaires

Jetcopter envisage un appareil employant deux moteurs de 400 ch, avec une masse à vide d'une tonne et d'un rapport poids/puissance élevé, capable de transporter de 6 à 8 personnes.

"Les rotors carénés, compacts, seront plus sûrs en zone urbaine que les hélicoptères tout en offrant des performances supérieures aux ADAV (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux) de génération future", commente Jetcopter.

Créer une nouvelle génération d'hélicoptères, c'est ni plus ni moins l'ambition de la start-up qui va exposer son concept au salon Aero 2019 à Friedrichshafen en avril prochain.

