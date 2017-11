Japon : le développement du F3 pourrait être reporté

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Mais avec des coûts de développement estimés à 40 Md $ et un budget de la défense à 50 Md $ qui ne s'accroit que d'à peine 1% par an, même lissées sur plusieurs années, les dépenses liées au développement du F-3 représentent un risque majeur pour la défense japonaise, surtout à une période ou le pays effectue des commandes record d'équipement américain par le biais de la procédure FMS (Foreign military sales).

Ce qui explique qu'en ce qui concerne le F-3, une collaboration internationale a été envisagée, afin de partager les coûts mais également de s'appuyer sur des technologies déjà disponibles à moindre coût à l'étranger. Parmi les partenaires industriels, BAE Systems, Lockheed Martin et Boeing se sont montrés intéressés.

Tout retard concernant le développement du nouveau chasseur F-3 pourrait alors remettre en question le programme dont le coût et le déploiement est estimé à hauteur de 40 Md $. Cette somme faramineuse est considéré par certains experts japonais comme n'étant que ce qui est qualifié de coûts initiaux.

Le Japon doit améliorer ses défenses sur deux fronts, car le pays du soleil levant est à la fois confronté à une menace militaire croissante de la part de la Corée du Nord et à une activité exponentielle des jets de la force aérienne chinoise au-dessus de la Mer de Chine orientale -cette année, les chasseurs japonais ont décollé pas moins de 806 fois pour intercepter les appareils chinois-.

Le Japon pourrait très probablement reporter le développement de son nouveau chasseur F-3 aux calendes grecques, tandis que le gouvernement s'intéresse de très près aux nouveaux équipements américains tels que les intercepteurs de missiles balistiques et l'acquisition de nouveaux F-35.

Avec des coûts de développement qui risquent très fortement de s'envoler, au moment ou le Japon est confronté aux menaces aussi bien nord-coréennes que chinoises, l'avenir du programme F-3 est fortement remis en cause.

