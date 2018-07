Israël vise la Lune

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Israël succèdera ainsi à la Russie (alunissage de Luna 9, le 3 février 1966), les Etats-Unis (Surveyor 1, le 2 juin 1966) et la Chine (Chang'e 3).

C’est la première fois qu’une sonde israélienne sera envoyée vers l’astre des nuits, qui n’a pas reçu de visite depuis la mission chinoise Chang'e 3 et son rover Yutu (lapin de jade), le 14 décembre 2013. Ce sera par ailleurs le plus petit engin jamais déposé à sa surface.

