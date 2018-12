Irkut livre un fuselage de MC-21-300 pour des essais de fatigue

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Irkut a de son côté assemblé et terminé l'installation des systèmes sur le troisième MC-21 d'essais et l'appareil en est à l'étape finale d'ajustement. Un quatrième avion est actuellement en cours d'assemblage, les différents tronçons de fuselage étant raccordés les uns aux autres.

L'institut d'aérohydrodynamique teste déjà une cellule d' Irkut MC-21 statique et ce depuis 2016. "Ces essais (dynamiques) visent à confirmer les solutions de conception en termes de résistance à la fatigue et de survivabilité opérationnelle", précise Irkut.

