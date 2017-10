Huit Rafale en Jordanie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Du 27 septembre au 3 octobre les appareils français ont effectué 45 sorties pour 9 frappes et 13 objectifs neutralisés. 7230 sorties et 1405 frappes ont été effectuées depuis le début de l'opération Chammal en septembre 2014.

Un ATL2 opère également depuis la BAP H5. En parallèle, six Rafale de l'armée de l'Air sont toujours déployés sur la base aérienne 104 aux Emirats Arabes Unis.

L'état major des armées à annoncé une évolution du dispositif aérien consacré à l'opération Chammal . Depuis le 2 octobre, huit Rafale sont déployés sur la base aérienne projetée (BAP) H5 de Jordanie. Les Rafale Marine sont de retour et constituent un plot mixte avec les Rafale Air. Chaque armée déploie quatre chasseurs. Les Rafale M avaient été déployés en Jordanie une première fois avant l'été 2017. Leur retour avait effectivement été annoncé pour l'automne.

