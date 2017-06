Hexcel fournisseur du H160 d'Airbus Helicopters

Hexcel a été sélectionné par Airbus Helicopters comme fournisseur de matériaux composites pour le dernier né de l'hélicoptériste, le H160.

Ainsi l'équipementier approvisionnera Airbus Helicopters en éléments de renfort, en pré-imprégnés, en adhésifs et autres nids d'abeilles aussi bien pour le fuselage composite que les pales de rotor -lesquelles, de type Blue Edge, développées par l'Onera et offrant réduction de bruit et augmentation de la charge utile d'environ 100 kg, seront produites à La Courneuve-.

Hexcel va ainsi étendre, par le biais du H160, son partenariat avec Airbus Helicopters qui remonte maintenant à une quarantaine d'années.