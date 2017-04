Hélicoptères Guimbal numéro un, devant Robinson

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Bruno Guimbal a pu ensuite organiser la sortie de ses actionnaires financiers en leur rachetant leurs parts, et ainsi se reluer au capital. Guimbal Hélicoptères vole aujourd'hui de ses propres ailes.

Guimbal Hélicoptères vole aujourd'hui de ses propres ailes grace au soutien, dès sa création, de Sofipaca, la filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Paca. Pour financer son développement industriel et commercial, la société a également réalisé une opération en fonds propres fin-2009, qui a mêlé Sofipaca et qui a vu par l’entrée au capital du fonds Aerofund II, géré par ACE Management, spécialiste de l’investissement dans des PME du secteur aéronautique.

Depuis 2013, le carnet de commandes de Guimbal hélicoptères s’est réellement envolé. Le retour d'expérience des premiers Cabri livrés en 2009-2010 a convaincu de nombreux opérateurs de franchir le pas. En conséquence, le chiffre d’affaires de la PME est passé de 0,5 M€ en 2008 à 18 M€ en 2016, dont 90% à l'export, et elle emploie aujourd’hui 85 salariés sur Aix en Provence.

L'hélicoptère de Bruno Guimbal, le Cabri G2, est aujourd'hui certifié dans la plupart des grands marchés du monde (Europe, Pacifique, Afrique du Sud, Chine, Etats-Unis et depuis peu Canada). Avec plus de 50 appareils livrés en 2016, Hélicoptères Guimbal est désormais numéro 1 mondial sur son segment de marché, devant le leader historique Robinson avec son R22.

