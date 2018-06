Günter Scherer, l'ingénieur d'essais navigant de l'A300, est décédé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

En 1977, la première équipe d'essais en vol multinationale a pu être créée, poursuivant ainsi l'intégration européenne à laquelle il croyait fermement. Il a joué un rôle décisif dans le développement et les essais en vol de l'A300, de l'A310 et, par la suite, du premier A320 à commandes de vol électriques. Il a terminé sa carrière en février 1997.

Européen convaincu, qui croyait en la coopération considérant qu’elle était la clé de réussite de l'industrie aéronautique et spatiale en Europe, Günter Scherer a rejoint la SNIAS (société aéronautique française), où il a participé au travail préliminaire pour les essais en vol du premier appareil Airbus. Il était l’ingénieur navigant d’essais à bord du premier vol de l'A300, le 28 octobre 1972.

En 1962, Günter Scherer a été affecté à l'avion de transport militaire Transall, fruit d’une collaboration franco-allemande. A ce titre, il a été l'un des tout premiers membres des essais en vol allemands à être diplômé de l'école française de formation aux essais en vol EPNER (Ecole du Personnel Navigant d’Essais et de Réception) en 1961.

Originaire de Duisbourg, en Allemagne, Günter Scherer a consacré sa vie entière à l'aviation et aux essais en vol. Après obtention du diplôme d'ingénieur de l'Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle (RWTH Aachen), il a débuté sa carrière en 1961 à Brême, au sein de l'entreprise VFW de l'époque.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Adjoint Responsable Conformité et Sécurité h/f

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.