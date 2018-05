GSat 11 renvoyé à Bangalore

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Son co-passager, Azerspace / Intelsat 38, devrait être associé à une autre charge utile et reprogrammé dès cet été.

GSat 6A était monté sur une plateforme I-2K et pesait 2 117 kg au décollage, tandis que GSat 11 utilise une plateforme I-6K et affiche 5 725 kg sur la balance.

