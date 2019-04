Fin des vols d'essais du Boeing 737 MAX 8 équipé du nouveau MCAS

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le conseil de l'administration de l'aviation civile américaine (FAA) a de son côté évalué la nouvelle version logicielle du MCAS et le considère comme étant "opérationnellement adapté". Reste maintenant à le certifier.

Boeing a réalisé 120 vols d'essais pour tester la nouvelle version de son MCAS (acronyme de système d'amélioration des caractéristiques de manœuvrabilité), directement impliqué dans deux accidents, celui de Lion Air (voir A&C n°2620) et Ethiopian Airlines (http://www.air-cosmos.com/ethiopian-airlines-vol-302-le-rapport-preliminaire-publie-sur-l-accident-du-boeing-737-max8-122295).

