Fin de la première campagne d'essais du système HForce sur H145M.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Selon l'industriel, les tests ont compris des tirs avec la nacelle mitrailleuse HMP400 de FN Herstal, le pod canon NC621 de Nexter (20 mm) et les roquettes non guidées FZ231 de Thales. L'appareil avait également été équipé du système éléctro optique MX15 de Wescam. Les pilotes avaient des viseurs de casque Scorpion de Thales.

Le système HForce intégré sur H145M a été testé en Hongrie. Mitrailleuse, canon et roquettes non guidées ont été testés.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.