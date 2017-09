Premier vol d'un H145M avec le système HForce

Pour la première fois, un hélicoptère H145M a effectué un vol équipé du système complet d'armement HForce. La Serbie a commandé 9 H145M dont 4 équipés de HForce.

Ce premier vol a eu lieu fin août à Donauwörth en Allemagne. Ce premier essai d'emport d'armement avec le système HForce sur H145M devrait être suivi, d'ici la fin de l'année 2017, d'essais comprenant des tirs. Une campagne de tir avec mitrailleuse, canon et roquettes doit avoir lieu en Hongrie. Les roquettes à guidage laser doivent être testées en Suède.

Le premier client du H145M équipé du système HForce est la Serbie, a annoncé Airbus Helicopters. Belgrade a commandé 9 H145M dont 4 équipés du système HForce.

HForce permet d'armer les hélicoptères H125M, H145M et H225M. Il comprend un calculateur central auquel peuvent être reliés différents systèmes de visée et armements. Airbus Helicopters propose par exemple l'intégration de viseurs de casques, d'une boule optronique, des nacelles mitrailleuse ou canon, des roquettes ou encore de missiles. Plusieurs niveaux d'équipements sont offerts au client. L'option 0 permet d'acquérir un hélicoptère non équipé du système mais dont la structure a été renforcée pour pouvoir recevoir par la suite de l'armement et être équipé du calculateur. L'option 1 prévoit l'intégration d'un viseur de casque et d'armes balistiques. L'option 2 ajoute à cela une boule optronique. L'option 3 reprend ces éléments avec la possibilité de mettre en oeuvre des missiles et des roquettes guidées.

En 2016, le système HForce avait déjà été testé sur un H225M équipé de nacelles avec une mitrailleuse de 12,7 puis d'un canon de 20 mm et enfin des roquettes de 70 mm.