Etats-Unis : Dix fois plus de drones en 2021

L'administration américaine de l'aviation civile (FAA), l'équivalent de notre DGAC nationale, vient de publier son nouveau rapport prévisionnel concernant la période 2017-2037. Ce dernier, dans le domaine des drones, prédit une croissance rapide dans le secteur des drones commerciaux dans les années à venir.

Depuis la mise en ligne du système de déclaration de possession d'un drone en avril 2016, la FAA rapporte que plus de 44 000 drones professionnels ont été déclarés au travers du dispositif, soit une moyenne de 1 000 drones par semaine.

En se basant sur cette information, la FAA a prédit que la flotte professionnelle américaine de drones a toutes les chances d'être multipliée par 10 en 2021 avec une estimation basse de 420 000 drones déclarés. Toutes catégories confondues, c'est-à-dire drones commerciaux et amateurs, ce sont 770 000 machines qui ont été déclarées en l'espace de 15 mois.

Selon les prévisions, la FAA considère que le segment professionnel des drones, à la différence du segment amateur, va continuer sa croissance en raison du caractère dynamique du secteur et de son jeune âge, aussi parce que la part 107 sous laquelle sont déclarés les drones commerciaux constitue une réglementation particulièrement claire vis-à-vis de l'industrie et des applications commerciales potentielles qui ne pourront qu'augmenter en termes de nombres au fur et à mesure des années.

La croissance du nombre de drones commerciaux employés aux Etats-Unis sera majoritairement due (à 90 %) aux drones typés « grand public » à faible coût.