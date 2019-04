Et Stratolaunch décolla

Le plus grand appareil au monde, construit par Scaled Composites, a décollé le 13 avril 2019 de la piste du Mojave Air and Space Port, situé dans le désert de Californie. Immatriculé N351SL, ce premier vol fait suite à une campagne d'essais au sol qui s'est étendue sur plus d'un an, dont les derniers tests réalisés ont été des essais de roulage à grande vitesse.

L'appareil a volé pensant 2 heures et 29 minutes, atteignant l'altitude de 17 000 pieds (5 181 m) et la vitesse de 165 kts (305 km/h), au cours desquelles ont été evaluées les performances et les qualités de vol de l'avion, avant qu'il ne revienne se poser à Mojave.

Aux commandes, les pilotes d'essais Evan Thomas et Chris Guarente ont effectué différentes manoeuvres afin d'évaluer les commandes de vol, parmi lesquelles figuraient des glissades, ainsi que des exercices d'approche.

Le Scaled Model 351 est motorisé par six turboréacteurs double-flux Pratt & Whitney PW4056, soit le même modèle de turboréacteur qui propulse le Boeing 747-400.