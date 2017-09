Essais moteurs pour le Stratolaunch

L'énorme appareil destiné au lancement de lanceurs aéroportés a effectué ses premiers essais moteurs avec succès.

L'énorme appareil financé par Paul Allen et développé par Burt Rutan, le Stratolaunch, a effectué ses premiers essais turboréacteurs dans le désert de Mojave, en Californie, aux Etats-Unis. Totalisant six Pratt & Whitney PW4056, l'avion à double fuselage de 72 m de long et de 15 m de haut avec une envergure record de 117 m a passé ses essais de démarrage moteurs avec succès.

Les essais se sont déroulés en trois étapes. Chaque turboréacteur a d'abord tourné à sec avec utilisation de l'APU, avant introduction du kérosène dans le circuit d'alimentation. Puis chaque moteur a été mis en route individuellement, avant de tourner au ralenti.

Précédemment, l'appareil a vu ses systèmes pneumatiques, électriques et d'alimentation en kérosène testés, ainsi que la détection incendie. La prochaine étape du programme de développement consistera en une mise des gaz progressive avec des essais de taxiage par la suite. Le premier vol est espéré pour 2019.

Stratolaunch est le plus grand appareil en matériaux composites jamais construit, avec une masse maximale au décollage de 589 t et une charge utile de 250 t avec une autonomie de 2 000 nautiques (3 704 km).