Embraer livre son 500e Phenom 300

Embraer vient de livrer son cinq centième Phenom 500, un Phenom 300E dont la vitesse de croisière haute est de 453 kts, capable d'une autonomie de 1 971 nautiques (soit 3 650 km) avec les réserves NBAA IFR. Le biréacteur peut atteindre 45 000 pieds (13 716 m) et est motorisé par deux Pratt & Whitney Canada PW535E de 3 360 livres de poussée chacun.

Lancé en 2005, le Phenom 300 est entré en service en décembre 2009 et représente plus de la moitié du segment des jets d'affaires légers depuis 2012. L'appareil est opéré dans plus de 30 pays, il a accumulé plus de 600 000 vols ces dix dernières années, transportant presque 2,5 millions de passagers sur une distance représentant 13 fois la circonférence de la terre, équivalente à un aller-retour sur Mars.

En moyenne, un Phenom 300 décolle toutes les 3,5 minutes, ce qui représente plus de 400 vols par jour. Pour la seule année 2018, la clientèle du Phenom 300 a réalisé près de 150 000 vols.



Au cours des cinq dernières années, la flotte de Phenom 300 a doublé. Parmi les programmes de copropriété, le Phenom 300 représente la plus grande flotte.