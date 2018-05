Embraer dévoile son aéronef ADAVe

Embraer X, une filiale de l'avionneur brésilien dédiée au développement de concepts novateurs, a dévoilé son premier concept d'appareil ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique). Embraer X est engagé au travers de plusieurs projets, dont le développement de concepts ADAVe en coopération avec Uber et d'autres sociétés.



Ce concept présenté dans le cadre d'Uber Elevate 2018 est celui d'un aéronef destiné à être utilisé par des passagers dans un environnement urbain, "basé sur les principaux facteurs de sécurité, d'expérience passager, d'abordabilité et de très faible empreinte pour la communauté, aussi bien en termes de bruit que d'émissions", précise le constructeur aéronautique.

"Nous développons des solutions pour apporter du transport aérien à la demande dans des zones urbaines dans le but d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes. Notre collaboration avec les partenaires clé accélèrera l'arrivée de ce nouvel écosystème", a commenté Antonio Campello, président d'Embraer X.

L'appareil se présente sous la forme d'une cellule proche de celle d'un hélicoptère à laquelle sont reliés huit rotors -quatre de part et d'autre disposés sur deux poutres- et d'un rotor de queue caréné. Aucune date n'a été précisée quant au premier vol.