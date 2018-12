Elon Musk dévoile un prototype de son vaisseau martien

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Puis, le 24 décembre, il a publié une vue nocturne d’un chantier sur lequel se dressent une section conique du vaisseau et la base d’un étage sur ses trépieds, avec ce commentaire laconique : « Vaisseau spatial en acier inoxydable ».

Après avoir renommé en novembre dernier Starship (vaisseau interstellaire) son gigantesque projet de vaisseau interplanétaire (successivement appelé MCT, ITS puis BFR ), capable d’expédier vers Mars 100 passagers « confortablement installés », le bouillonnant patron de SpaceX a d’abord confirmé (en répondant à des messages sur Twitter le prenant à partie) qu’un prototype miniature était en cours d’assemblage sur le site de Boca Chica , au sud du Texas, plusieurs photos indiscrètes commençant à circuler.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.