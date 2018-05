EBACE 2018 : Une lettre d'intention de commande pour 18 Global 6500 et 7500

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Basée à Hong Kong, HK Bellawings Jet Limited est une société de gestion d’avions d’affaires. Elle exploite une flotte d’avions d’affaires Challenger et Global de Bombardier.

« Nous sommes enchantés de l’accueil que nous avons reçu depuis le lancement de nos tout récents avions Global, il y a quelques jours à peine », s'est félicité Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et marketing de Bombardier Avions d’affaires.

Bombardier a annoncé hier, soit le 29 mai 2018, qu’il avait signé une lettre d’intention de commande pour l’acquisition d’un maximum de 18 avions Global 6500 et Global 7500 (voir le numéro 2597 d'Air & Cosmos en kiosque samedi) avec HK Bellawings Jet Limited, société de gestion d’avions basée à Hong Kong. Si toutes les commandes fermes et les options étaient exercées, la transaction serait évaluée à quelque 1,14 milliard de dollars américains, aux prix courants de 2018.

Actualité Aviation légère et d'affaires

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Adjoint Responsable Conformité et Sécurité h/f

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.