EBACE 2018 : Honda dévoile le Hondajet Elite

Cette version spécifique est affichée au prix de 5,25 M$ et les premiers exemplaires devraient être livrés en août 2018.

Cette nouvelle structure n'est autre qu'une microperforation des entrées d'air, ce qui a permis au constructeur de se débarasser d'une partie de l'isolation cabine, allégeant ainsi d'autant le biréacteur. L'autonomie accrue est quant à elle due à une masse carburant supérieure et une aérodynamique affinée.

La version Elite du Hondajet se caractérise par son autonomie accrue de 17 % (soit 396 km supplémentaires, ce qui porte l'autonomie totale à 1 437 nautiques ou 2 661,3 km). Elle est équipée d'une nouvelle structure d'atténuation des bruits au niveau moteur qui permet, selon son constructeur, de réduire drastiquement les bruits à haute fréquence et ainsi améliorer le confort passager en cabine.

Une autonomie allongée, une acoustique retravaillée et une nouvelle suite avionique. C'est ce qui distingue la version Elite du Hondajet, dont les livraisons débuteront sous peu, puisqu'elles sont prévues pour l'été 2018.

