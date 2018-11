Duc Hélices fabrique désormais des rotors d'hélicoptères

L’hélicier français DUC Hélices a levé le voile sur leur innovation au printemps dernier lors du salon Aero Friedrichshafen 2018, en présentant un prototype de rotor destiné aux multicoptères (VTOL, voiture volante). À présent, Duc Hélices annonce que sa branche novatrice dédiée à la conception et à la réalisation de rotor d’hélicoptère et de multicoptère tourne à plein régime.

De très gros investissements ont été nécessaires pour financer 4 années d’études, pour la mise au point des pales, de la presse de production et toute la série de tests de qualification et validation (contrôle de forme, analyses mécaniques de résistance à la traction, flexion et torsion, essais vibratoires, essais de vieillissements en fatigue).