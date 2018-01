Drone naval : un premier contrat pour Airbus Helicopters et Naval Group

La Direction Génerale de l'Armement a annoncé la notification, le 29 décembre 2017, à Naval Group et Airbus Helicopters d'une étude visant à préparer "la future capacité drone tactique à décollage vertical des navires de la Marine Nationale".

Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, officialise donc le programme sur lequel Airbus Helicopters et Naval Group collaborent déjà depuis plusieurs mois. "Les sociétés Thales et Safran Electronics & Defense seront associées aux travaux de cette étude" annonce la DGA.

Cette étude devrait permettre "d'instruire les principaux choix technologiques à réaliser pour l'intégration de cette capacité au sein d'un navire fortement armé" explique la DGA. A l'issu du marché en 2021, un démonstrateur du système complet devrait être disponible.

Airbus Helicopters et Naval Group ont annoncé leur association pour le développement d'un drone embarqué à l'occasion du dernier salon Euronaval en 2016. Airbus Helicopters développe une plateforme, le VSR700 dérivé de l'hélicoptère Cabri G2 de Guimbal. Naval Group travaille à l'intégration du véhicule sur les bâtiments de combat. L'appareil devra notamment être pleinement intégré au système de combat du navire et devra pouvoir évoluer depuis une plateforme comportant déjà de nombreux capteurs et armements.

La Marine Nationale envisage de nombreux usages différents des drones aériens allant du mini drone embarqué sur un patrouilleur jusqu'au drone de combat opérant depuis un porte-avions. Elle a cependant fait du drone tactique à décollage vertical sa priorité. Ce véhicule devra pouvoir opérer comme capteur déporté depuis une frégate dotée d'une plateforme hélicoptères. Les FTI (Frégate de Taille Intermédiaire) seront les premiers bâtiments conçus dés l'origine pour l'embarquement de ce type de drones.