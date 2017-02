Douze auteurs et illustrateurs « spatiaux » à Drancy le 25 février

La liste des auteurs et illustrateurs attendus aux rencontres littéraires « L’Espace & la plume » est connue. Rendez-vous le samedi 25 février 2017 à partir de 14 heures au Château de Ladoucette, à Drancy.

Après le succès des éditions 2014 et 2015, les troisièmes Rencontres franciliennes « L’Espace & la plume » se tiendront le samedi 25 février au Château de Ladoucette, à Drancy. Le public (à partir de 7 ans) pourra rencontrer une série d’auteurs et illustrateurs qui ont écrit ou dessiné sur l’espace, et profiter de l’exposition « L’Homme et l’Espace », qui fermera ses portes le lendemain.

Une vente de livres des auteurs présents sera organisée sur place (sauf ouvrages épuisés). D’autres livres, neufs ou d’occasion, seront également proposés –pensez à apporter de la monnaie.

La manifestation est parrainée par l’astronaute Jean-François Clervoy. Elle accueillera notamment le journaliste scientifique Michel Chevalet.



Liste des auteurs et illustrateurs attendus

Pierre Baland - De Spoutnik à la Lune

Frédéric Castel - ATV - The European Spaceship*

Michel Chevalet - Mémoires spatiales d'un journaliste (Comment ça marche ?)

Philippe Coué - Shenzhou, les Chinois dans l'espace

Gilles Dawidowicz - Au plus près de Saturne* - Aurores boréales et australes*

Alexis Ferrier - Géo et la planète rose - Géo et la planète noire - Géo et la planète tout couleur

Halfbob - Comment on fait pipi dans l'espace ?

Marius Le Fèvre - L'espace du rêve à la réalité*

Pierre-François Mouriaux - Alexandre Ananoff, l'Astronaute méconnu - Comment on fait pipi dans l'espace ?

Pierre-Emmanuel Paulis - Tania, l'Europe dans l'espace

Jean-François Pellerin - Aventures dans l'espace - 100 inventions tombées du ciel - Embarquement pour Mars

Philippe Varnoteaux - Alexandre Ananoff, l'Astronaute méconnu - L'aventure spatiale française de 1945 à la naissance d'Ariane

(*Ouvrages épuisés)

L’Espace & la plume - Renseignements pratiques

3e Rencontres franciliennes autour de la littérature et de la bande dessinée spatiales

Samedi 25 février 2017 de 14 heures à 17h30

Accès libre et gratuit

Château de Ladoucette, Parc de Ladoucette à Drancy (93700)

A 10 minutes à pied du RER B (station Le Bourget)

Bus 143 (arrêt "Aristide Briand") ou 248 (arrêt "Centre culturel")

40 minutes de trajet au total depuis Paris centre

Accès par la route : A86 (sortie 13), N2 puis D30

Stationnement gratuit sur le parking de l’Espace Culturel du Parc (trois heures autorisées avec disque horodateur)



Initiées par l’Astronaute Club Européen, l’association Histoires d’espace et l’association Planète Mars, les rencontres « L’Espace & la plume » sont organisées par l’Association Science Ouverte, en partenariat avec la Ville de Drancy.

Air & Cosmos et la revue l’Astronomie de la Société Astronomique de France sont partenaires de la manifestation.