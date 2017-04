Des moteurs plus puissants pour le H145

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le H145 est maintenant crédité d'une capacité d'environ 9 % supérieure en termes de performances en stationnaire en mode OEI sur les deux minutes alllouées, ce qui permet 40 % de charge utile supplémantaire à l'opérateur. Cette optimisation a fait l'objet d'une certification Aesa en mars 2017 et le premier opérateur qui sera équipé de H145 ainsi modifiés sera Wiking Helikopter Service GmbH, qui opère en mer du Nord et dans la Baltique.

L'enveloppe de vol du H145 a été étendue par amélioration de la puissance OEI de l'appareil. Avec une puissance supplémentaire dont il est désormais crédité, le H145 bénéficie donc d'une charge utile améliorée et peut accueillir deux techniciens supplémentaires ou voler sur de plus longues distances au cours de missions nécessitant des opérations de type HEC (human external cargo).

