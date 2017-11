Dassault Systèmes participe au développement du Calidus B-250

La plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes a servi lors du développement de l'avion léger d'attaque et d'entraînement émirati Calidus B-250.

Dassault Systèmes est présent sur le Calius B-250, l'appareil monomoteur léger d'attaque et d'entraînement, au travers de sa plateforme 3DExpérience. Le Calidus B-250 est le premier avion de ce type entièrement développé aux Emirats Arabes Unis.



En deux ans, la plateforme 3DExpérience a permis aux équipes de Calidus de concevoir, développer et optimiser dans un environnement digital les deux prototypes de l’avion dévoilé à l'occasiob du dernier salon aéronautique de Dubai.



« Nous avons conçu notre premier avion sur la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes, dont la réputation industrielle a joué un rôle décisif au moment de choisir l’environnement où serait déployé notre projet », déclare Hamdan AlShkeili, porte-parole de Calidus.

« La plateforme 3DExperience a permis à nos équipes basées à Abu Dhabi et au Brésil de collaborer aux différentes étapes du processus de conception afin de réaliser avec succès et du premier coup les différents composants de notre avion. Nous avons ainsi réussi à démontrer qu’en utilisant les technologies appropriées, nous sommes capables de relever le défi, dans une industrie où sont appliqués les standards technologiques les plus élevés ».



Le développement intégral de cet avion, le premier de ce type réalisé aux Émirats arabes unis, marque une nouvelle étape dans la longue liste de réalisations rendues possibles par Dassault Systèmes dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense au cours des 35 dernières années.

Celle-ci commence avec le premier avion développé dans un environnement entièrement numérique (Falcon 7X grâce au plateau virtuel) au premier avion solaire à accomplir le tour du monde sans carburant (Solar Impulse).