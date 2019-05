Dassault Aviation gèle la conception de son Falcon 6X

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Falcon 6X disposera d'une autonomie maximale de 5 500 nautiques (soit 10 186 km) et pourra ainsi voler en une traite de Los Angeles à Londres ou rallier Sao Paulo à Chicago ou Paris à Beijing à la vitesse de Mach 0,85.

« Nos équipes de conception et partenaires ont réalisé jusqu'à présent un travail remarquable. Terminer la phase de revue de conception et débuter la fabrication de l'appareil est une étape importante », a commenté Eric Trappier, président de Dassault Aviation.

Dassault Aviation terminé la phase de revue critique de conception de son dernier né, le Dassault Falcon 6X. L'avionneur français a ainsi gelé la conception détaillée de son jet d'affaires biréacteur et débute la phase de production sous forme de fabrication des premières pièces de l'appareil.

