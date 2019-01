Dassault Aviation acquiert les activités de maintenance de la société ExecuJet

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L’acquisition des activités de maintenance d’ExecuJet permettra à Dassault Aviation de renforcer son réseau mondial, en particulier en Asie- Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique. "Avec ExecuJet, nous avons l’intention de continuer à développer un réseau d’excellence, tout en accroissant notre part de marché dans la maintenance Falcon", a déclaré Eric Trappier, pdg de Dassault Aviation.

Dassault Aviation et Luxaviation ont annoncé l’acquisition par Dassault Aviation des activités mondiales de maintenance d’ExecuJet, filiale de Luxaviation. L'intégration des sociétés couvrant cette activité s’effectuera progressivement en 2019, après obtention des autorisations nécessaires.

