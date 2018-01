Daher remporte son premier contrat avec Boeing sur le 787

Daher a été sélectionné pour fournir des pièces structurelles en composite thermoplastique pour le Boeing 787.

La livraison et l’installation de ces pièces structurelles élémentaires débuteront en 2018 dans le cadre d’un contrat pluriannuel consistant au remplacement des sous-ensembles actuellement produits selon la méthode traditionnelle du thermodurcissable et telle qu’utilisée par l’industrie depuis plus de 30 ans.



Cette expérience permet à Daher de maîtriser les techniques de production des composites thermoplastiques, d’assoir son avance dans les domaines de l’automatisation et de la robotique appliqués à l’optimisation des processus de fabrication.

Industriel lui-même, Daher a rendu possible l’amélioration des pièces en composites thermoplastiques conçues en remplacement des composants existants utilisés pour les Boeing 787. Le site nantais de production de Daher a obtenu la qualification de Boeing et est ainsi devenu un fournisseur agréé d’éléments en composite thermoplastique.



En plus de leurs propriétés intrinsèques, les composites thermoplastiques sont moins sujets aux contraintes environnementales de production que les matériaux composites thermodurcissables – lesquels ont une durée de vie limitée avant emploi, doivent être entreposés sous atmosphère réfrigérée, et requièrent une production en salle blanche.



Les pièces réalisées en composite thermoplastique sont également plus résistantes tout en offrant des capacités de recyclage avancées. De surcroît, le procédé de durcissement des matrices thermoplastiques (qui utilise chaleur et pression en cycles courts) répond davantage à l’accélération des rythmes de production recherchée par l’industrie aéronautique.