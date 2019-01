Daher ouvre une nouvelle base de support client TBM à Toussus-Le-Noble

Daher ouvre aujourd'hui une nouvelle base de support client desservant la région Ile-de-France, située sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble, au sud-ouest de Paris. Localisé dans les hangars 111-112, cette nouvelle base opérationnelle comprend un atelier et des bureaux et est située à proximité de l'entrée principale de l'aéroport.



Filiale du principal centre de services TBM de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, cette nouvelle base de support client a été approuvée Part 145 par l'Easa et la FAA, ce qui lui permettra ainsi de réaliser des interventions sur des appareils immatriculés aussi bien sur le registre européen qu'américain.



Ce centre effectuera de la maintenance, ce qui inclue les inspections programmées couvertes par les contrats de maintenance Daher. La base assurera la prise en mains et le service client au cours des heures d'ouverture de l'aéroport, durant les week-ends et vacances inclus, avec un préavis de deux heures.

Hugo Delpi, manager of the TBM Service Center at Tarbes-Lourdes-Pyrenees Airport, also will be responsible for the new Toussus-le-Noble operation. The team at Toussus-le-Noble can be reached by telephone at: +33 (0) 1 39 20 92 41, and via Daher’s TBM CARE contacts.