Daher lance le TBM 910

Daher vient juste de révéler son dernier né, le TBM 910 qui va succéder au TBM 900. Le nouveau modèle incorpore l'avionique Garmin G1000NXi accompagnée de changements au niveau de la cabine passagers. Cette dernière bénéficie de sièges redessinés et d'équipements identiques à ceux du TBM 930.

L'avionique G1000NXi est plus avancée que G1000 employée sur le TBM 900, grâce à l'appui de processeurs récents qui permettent au système d'incorporer à la fois plus de données et de cartes. Selon l'avionneur, le TBM 910 a la même autonomie, les même performances et caractéristiques techniques que son prédécesseur. Le premier TBM 910 devrait être livré ce mois-ci.