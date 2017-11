Corrosion sur les F-35, les livraisons interrompues pendant un mois

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Une enquête menée par le gouvernement américain et l'industrie aéronautique a permis de découvrir que Lockheed Martin avait oublié d'appliquer une couche de primaire, soit un enduit anti-corrosion, au niveau des ajutages recevant les boulons de retenue des fixations des panneaux. "Ceci ne pose pas de problèmes de sécurité pour la flotte de F-35 ni pour les opérations qu'ils réalisent" a commenté le département de la défense.

Lockheed Martin a stoppé les livraisons de son chasseur furtif F-35 pour un mois. En cause, la découverte de problèmes de corrosion excessive sur des fixations des panneaux de fuselage au cours d'une séquence de maintenance, sur la base aérienne de Hill AFB, dans l'Utah, aux Etats-Unis.

