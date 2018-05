Claude Raoul-Duval, le dernier représentant des FAFL, est décédé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Il est réaffecté au groupe Alsace, ses camarades le croyaient mort. Reprenant le combat, il participe à toutes les opérations de l'année 1944 sur la France, la Belgique et les Pays-Bas ensuite.

Il revient lui-même en Grande-Bretagne en novembre 1943 non sans avoir traversé à pied les Pyrénées ainsi qu'une partie de l'Espagne, en ramenant avec lui quatre aviateurs américains, deux officiers français ainsi que sa femme Josette qu’il a épousée à son arrivée à Paris en mai précédent.

Pendant les six mois qui suivirent, après avoir repris contact à Paris avec son père qui œuvre dans le réseau d’évasion Comète, il participe activement à la Résistance, et fait même évader plusieurs aviateurs alliés abattus.

Le 17 avril 1943, il est abattu en combat aérien au-dessus du Havre. Blessé aux jambes par des éclats d'obus, il parvient cependant à sauter en parachute et échappe aux allemands.

Claude Raoul-Duval est né le 22 octobre 1919 à Paris d'un père négociant en import-export et d'une mère sculpteur. Bachelier, il reçoit une formation militaire à l'École de l'Air en 1939.

Claude Raoul-Duval, le dernier aviateur et représentant des FAFL (Forces aériennes françaises libres) à avoir été fait compagnon de l'ordre de la libération, est décédé le 10 mai 2018 à l'âge de 98 ans.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.