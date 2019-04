CFM motorisera les Airbus A320 de Viva Air

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La commande comprend également un contrat de support après-vente pour les moteurs Leap-1A, sous le régime du Rate Per Flight Hour (RPFH). Les livraisons de l'A320ceo ont débuté en 2018, celle du premier A320neo est prévue pour 2020.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.