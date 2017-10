Certification imminente du nouvel APU de Safran

Les essais de certification de l'APU SPU300[BA] de Safran Power Units sont en voie de se terminer. Ce groupe auxiliaire de puissance a été spécialement conçu pour les avions d’affaires long-courrier de dernière génération.

Le SPU300[BA] a réalisé avec succès un essai d’endurance de 150 heures en avril 2017. Cette étape importante du processus de certification a permis de démontrer le haut niveau de fiabilité et d’endurance de l’APU soumis à des charges et à des températures élevées.



Le programme d’essais a été réalisé à Toulouse (France) et à San Diego (Californie, États-Unis) avec sept APU et deux prototypes de cônes de queue.

« Tout au long de cette campagne d’essais, le SPU300[BA] a constamment prouvé qu’il est un moteur unique avec des performances exceptionnelles, un système très fiable à la conception robuste. Il établit pour les opérateurs une nouvelle norme en matière de conception d’APU et permettra des utilisations qui n’avaient encore jamais été possibles pour un avion d’affaires », a déclaré François Tarel, PDG de Safran Power Units.



Depuis novembre 2016, le SPU300[BA] réalise en parallèle des essais en vol dans le cadre de la campagne de certification de l’avion d’affaires Global 7000 de Bombardier. À ce jour, le SPU300[BA] a cumulé plus de 1300 heures de fonctionnement et plus de 1000 démarrages sur quatre avions d’essais.

Le SPU300[BA] sera certifié selon la toute dernière norme FAA TSO C77b. En plus des exigences de certification TSO, le SPU300[BA] sera certifié pour des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS). La certification FAA est attendue pour fin 2017.

Le rapport puissance-masse inégalé du SPU300[BA] est le meilleur de sa catégorie. Le SPU300[BA] a démontré une fiabilité de démarrage jusqu’à 45 000 pieds, fournit une puissance électrique de 60 kVA jusqu’à 45 000 pieds et de 40 kVA jusqu’à 51 000 pieds.

Au sol, le SPU300[BA] fournit l’air nécessaire à la climatisation de la cabine et au démarrage des moteurs principaux, tout en fournissant la puissance électrique requise pour répondre aux besoins de l’avion. Le SPU300[BA] est équipé d’un système de contrôle avancé, permettant un contrôle et un dépannage en temps réel des principales caractéristiques de fonctionnement pour une maintenance proactive.