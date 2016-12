Certification de type pour l'A321neo équipé de moteurs P&W

L'Airbus A321neo motorisé par des turboréacteurs Pratt & Whitney PW1100G-JM a obtenu le 15 décembre sa certification de type conjointe Aesa-FAA. L'A321neo, l'appareil de plus grande capacité de la famille A320neo, a ainsi conclu avec succès son programme de certification, totalisant plus de 350 heures de vol en un peu plus de 130 vols.

La campagne de vol a permis de confirmer que l'appareil est conforme à ses objectifs de performance en termes de consommation de carburant et de rayon d'action.

L'appareil équipé des réacteurs Pratt & Whitney est la première variante de l'A321neo à recevoir sa certification de type de l'EASA et de la FAA. La certification de l'A321neo équipé des réacteurs LEAP-1A de CFM aura lieu quant à elle au cours des mois à venir.

Les deux certificats de type ont été remis à Didier Evrard, Executive Vice President Programmes, et à Klaus Roewe, Senior Vice President A320 Family Programme d'Airbus.