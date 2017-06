Bourget 2017 : Safran et Airbus s'associent pour le taxiage vert

Safran et Airbus se sont associés pour développer une solution de taxiage vert, qui permettra des gains en matière de consommation, de réduction de bruit pour l'ensemble de la famille A320 (A319, A320 et A321). En fonction des retours des compagnies aériennes, lesquelles sont actuellement consultées, le programme pourrait être lancé dans un avenir proche.

Les moteurs électriques du système, situés dans le train d'atterrissage principal de l'avion et alimentés en électricité par le groupe auxiliaire de puissance (APU) permettront aux appareils ainsi équipés de se déplacer au sol de manière autonome, sans faire usage de leurs réacteurs ni de tracteurs dédiés.

Les compagnies aériennes disposeront ainsi d'une solution éco-responsable qui conjugue gains opérationnels (réduction d'environ 4 % des frais de carburant, soit plusieurs centaines de milliers de dollars par avion et par an), mouvements indépendants au sol, augmentation des départs à l'heure et avantages environnementaux (réduction des émissions en carbone et oxyde d'azote et baisse des nuisances sonores lors des phases de taxiage).

Cette solution de taxiage vert est de plus déconnectable par le biais d'un vérin situé sur le train d'atterrissage. Ce système pourra être installé d'origine ou en retrofit, lors d'une opération de maintenance.